مفاجأة في واقعة ضحايا "المحشي" ببني سويف.. من وضع السم للأم وأطفالها الثلاثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

كشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء أسامة جمعة مدير المباحث الجنائية ببني سويف، أن وراء ارتكاب واقعة مصرع أم وأبنائها الثلاثة في تسمم غذائي بمركز الواسطى، رب الأسرة ويُدعى "أحمد.ط.س"، يعمل "قهوجي"، وذلك تحت تأثير المخدر، وبحجة مروره بضائقة مالية.

أضافت التحريات أن المتهم وضع مبيد حشري "سم فئران" في المحشي، ورفض تناول العشاء مع أسرته، مدعيًا تناوله الغداء خارج المنزل، وبعد تأكده من وفاة الزوجة "سيدة عبد المحسن" 54 عامًا، وأبنائها الثلاثة "طه" 15 عامًا، و"آية" 9 أعوام، و"عبدالرحمن" 5 أعوام، ألقى عليهم غطاءً، وفي الصباح ادعى أنه فوجئ عقب استيقاظه صباحا بوفاة أفراد أسرته.

ألقي القبض على المتهم، تمهيدًا للتحقيق معه أمام النيابة العامة.

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