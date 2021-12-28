ما هي أبرز الأحداث التي هزت العالم العربي في 2021؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (ا ف ب)

شهد العالم العربي خلال العام 2021 أحداثا كثيرة، حظيت باهتمام واسع منه. وتنوعت هذه الأحداث بين ما هو سياسي واقتصادي ورياضي. فيما يلي جولة عبر الأبرز منها، والبداية مع نهائيات كأس العرب في قطر.

كأس العرب

لعله الحدث الأبرز في نهاية العام 2021 إذ استضافت قطر على مدى 19 يوما، النسخة العاشرة من كأس العرب التي انطلقت من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا واحتضنت 32 مباراة اختتمت بتتويج منتخب الجزائر على حساب تونس.

كما توجت قطر بالميدالية البرونزية بعد فوزها على مصر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. وحضر هذا الحدث الرياضي أكثر من 600 ألف متفرج وشارك فيه خمسة آلاف متطوع من 90 دولة. وللمرة الأولى أقيمت البطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي (فيفا)، في نهائيات كانت بمثابة بروفة مصغرة لكأس العالم التي تستضيفها الدولة الخليجية الصغيرة الغنية بالغاز في نهاية 2022.

السودان

منذ 25 أكتوبر، تتالت الأحداث سريعًا في السودان إذ أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة برئاسة عبد الله حمدوك ووضعه تحت الإقامة الجبرية إضافة لاعتقال عدد من الوزراء.

واعتبر كثيرون هذه الخطوة انقلابًا عسكريًا من الجيش وتعطيلاً لمسار المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، والتي كان من المقرر أن تنتهي بتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية.

وعلى الرغم من إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من نوفمبر بموجب اتفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.

تونس

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد في 25 يوليو اللجوء إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول له اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد. وبمقتضى ذلك أعلن إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

وأصدر سعيّد في 22 سبتمبر أمرًا رئاسيًا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها حتى إشعار آخر.

وفي ديسمبر قدم سعيّد جدولاً زمنيًا يضم استفتاء في 25 يوليو المقبل بشأن تعديل الدستور وإجراء انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022.

وأضاف سعيّد بأن التعديلات على الدستور ستأتي بعد استشارة شعبية عبر الإنترنت تبدأ في يناير 2022 وتنتهي في 20 مارس المقبلين على أن يظل عمل مجلس النواب معلقًا حتى انتخاب البرلمان الجديد.

وعمقت خارطة الطريق التي أعلن عنها سعيّد الانقسام السياسي في المشهد التونسي، بين معارض يرى أن القرارات مجرد استمرار "للانقلاب"، ومؤيد يعتبر أنه رسم خارطة طريق لإنهاء تجميد أعمال البرلمان والدستور وعودة الحياة الديمقراطية.

لبنان والأزمة الخليجية

أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي خلال مقابلة سجلت في شهر أغسطس، أي قبل أن يعين وزيرًا لكنها بثت على التلفزيون اللبناني بعد ذلك، انتقد خلالها التدخل العسكري بقيادة الرياض في اليمن، غضب السعودية والكويت والبحرين والإمارات التي ردت باستدعاء سفرائها من بيروت.

ومثلت هذه الخطوة ضربة للبنان الذي تشكلت حكومته في سبتمبر بعد 13 شهرًا من الانتظار، وكان ينتظر منها أن تقوم بإصلاحات كبيرة لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مدمرة.

قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر

قطعت السلطات الجزائرية العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في 24 أغسطس بسبب ما اعتبرته "الأعمال العدائية" للمملكة. واتهمت المغرب بالتآمر ضدها مع إسرائيل، كما ألمحت إلى أن الرباط تقف خلف الحرائق التي ضربت البلاد. من جانبه، رفض المغرب "بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها" القرار.

الغارات على غزة

جولة جديدة من العنف بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، في مايو على خلفية التوترات في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وضعت الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مرة أخرى في قلب الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي. وعلى امتداد 11 يومًا، شهدت غزة غارات عنيفة وبلغت حصيلة الضحايا من الفلسطينيين 232 شخصًا أكثر من مئة منهم أطفال ونساء.

المصالحة الخليجية

بعد أكثر من ثلاث سنوات على الأزمة الخليجية، وخلال قمة دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2021 ، بمدينة العلا السعودية بمشاركة أمير دولة قطر، عادت العلاقات الكاملة بين دول الخليج والدوحة بما في ذلك الرحلات الجوية.

وأجمع قادة مجلس التعاون الخليجي على ضرورة "الوحدة" في السياسات الخارجية والمجال الاقتصادي. كما تم الاتفاق على "تطوير شبكات الطرق والقطارات والاتصالات" بين دول المجلس وتنسيق الجهود لمكافحة "التغير المناخي والأوبئة والأمراض".