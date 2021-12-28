الإمارات تعود للتعليم “عن بُعد” من جديد

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

التعليم عن بعد من جديد

أعلنت السلطات الإماراتية عن تحويل الدراسة في قطاع التعليم في الدولة إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني.

وأشار قطاع التعليم خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، الثلاثاء، أن هذا القرار سيكون ابتداءً من الثالث من يناير المقبل.

كما أوضح: نؤكد على جاهزية القطاع التعليمي بالدولة في مواجهة أي وضع طارئ لمواصلة العملية التعليمية بأمثل وجه، من خلال القراءة المستمرة لمعطيات ومستجدات الأزمة لدعم القرارات.

مضيفاً أنه سيتم العمل بشكل مستمر مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خاصة خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

وتابع أنه “في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، نود الإعلان بأنه قد تقرر تحويل الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل”.