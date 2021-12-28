الدبيبة يدعو إلى تنظيم انتخابات تعبر عن كل الليبيين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 29 دقيقة

دعا رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إلى تنظيم انتخابات “وفقا لدستور حقيقي يعبر عن كل الليبيين”.

وقال الدبيبة إنه “لابد من السعي لاستفتاء الليبيين على دستور يقوم على أساس الشفافية والمساواة بين الجميع”، مضيفا: “الشرعية للشعب الليبي هو من يقرر وينفذ ومن يختار”.

وتابع: “نريد قاعدة دستورية يرضى بها الليبيون جميعا”.

وتأتي تصريحات الدبيبة، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية، بعد أن فشل الليبيون في تنظيم الانتخابات في موعدها الجمعة الماضية.

ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مجلس النواب إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية لتكون في 24 يناير المقبل بدلا من 24 ديسمبر.

وتزامن اقتراح المفوضية مع إعلان لجنة متابعة الانتخابات بالبرلمان في طبرق شرق ليبيا “استحالة” إجراء الانتخابات الرئاسية في الوقت الحالي، بسبب ظروف مرتبطة بتقارير فنية وقضائية وأخرى أمنية.

ونصح الهادي الصغير، رئيس اللجنة أمام جلسة للبرلمان عقدت، الاثنين، بعدم تحديد تاريخ للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقال لدى تلاوة تقرير متابعة العملية الانتخابية في افتتاح الجلسة: “ننصح بوضع خارطة طريق واقعية، قابلة للتطبيق ومضبوطة بمدد ومراحل وليس تواريخ ومواقيت في إطار دستوري، حتى لا نكرر الخطوات السابقة نفسها، ومن أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها” وفق تصريحاته التي نقلتها فرانس برس.

وأوصى التقرير بضرورة “الشروع بتعديل مشروع الدستور، من خلال لجنة فنية معينة من مجلس النواب وبإشراك عادل لمجلس الدولة، لإعادة بناء مشروع دستور يحقق المصلحة الوطنية”.

وأوصى رئيس اللجنة بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية لتحقيق متطلبات الاستقرار الذي “عجزت عنه” السلطة الحالية، في إشارة للحكومة الموقتة ومقرها طرابلس.

وقد طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا الليبيين بالإسراع في تحديد موعد جديد للانتخابات الرئاسية.