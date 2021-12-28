الخارجية الفلسطينية تدعو إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس “بعيدا عن أية مساومة أو مقايضة”، مؤكدة أن هذه الخطوة ستعزز العلاقات الفلسطينية الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان إنها “تدين بأشد العبارات الحملة الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تكريس الاحتلال وضم القدس واستكمال عملية أسرلتها وتهويدها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني بشكل ينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس الشرقية جزءا لا يتجزأ من الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية”.

وأضاف البيان أن “أحد تعبيرات هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة على القدس التصريحات والمواقف التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي، رافضة إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، والتي كان آخرها التصريح الاستفزازي لرئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف، نفتالي بينيت”.

وأشارت الوزارة إلى أن موقف بينيت “لا يعنينا على الإطلاق، والأساس هو موقف الإدارة الأمريكية التي إن أرادت بالفعل أن تعيد فتح القنصلية فهي تستطيع ذلك، بغض النظر عن موقف بينيت أو غيره”.

وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية بإعلان موقف واضح تجاه هذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية، وسرعة إعادة فتح القنصلية العامة الأمريكية في القدس.