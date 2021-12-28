بالصور.. أضرار كبيرة تعرض لها ميناء اللاذقية جراء القصف الإسرائيلي الأخير

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 28 - ديسمبر - 2021 6:16 مساءً

نشر إعلام النظام السوري صورا من داخل ساحة الحاويات التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء في ميناء اللاذقية السوري.

وأكدت السلطات السورية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحرائق الهائلة التي اندلعت جراء الاستهداف.

إلى ذلك، أكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية الرائد مهند جعفر، أن المواد المستهدفة خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت ساحة الحاويات بميناء اللاذقية التجاري، هي عبارة عن زيوت وقطع غيار الآليات والسيارات.

من جهتها، أوضحت وسائل إعلامية موالية للنظام السوري أن القصف جاء من جهة البحر الأبيض المتوسط واستهدف ساحة الحاويات في الميناء التجاري باللاذقية، مما أسفر عن حرائق كبيرة وتضرر عدد من الأبنية السكنية ومستشفى ومحلات ومنشآت سياحية.



وقد بثت حسابات سورية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لإخماد النيران بالميناء.

وخلال الأعوام الماضية شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا، مستهدفة مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، وقد استهدفت ميناء اللاذقية للمرة الأولى في 7 ديسمبر/كانون الأول الحالي.