التحالف ينذر الحوثيين.. ويطالب بإخلاء معسكرات صنعاء

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

طالب تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، ميليشيا الحوثي بضرورة وقف نشاطها العدائي فورا وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة هذا النشاط العدائي.

كما أكد أنه في حال عدم انصياع ميليشيا الحوثي سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

وكان التحالف قد كشف تفاصيل العملية الأخيرة التي نفذها ضد ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء، وقال: “دمرنا مخازن للأسلحة بالمعسكر وسندمر أي نشاط لنقل وتحريك الأسلحة”.

مضيفاً “اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، والعملية استجابة فورية لمحاولة نقل أسلحة من معسكر مدرسة الدفاع الجوي بصنعاء”.

من جهة أخرى اعتبر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، اليوم الثلاثاء، أن الدلائل على تحكم النظام الإيراني ومليشيا حزب الله بقرار قادة الحوثيين يعد “تأكيدا لنفس نهج الممارسات الإجرامية لتدمير الوطن خدمة للمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة”.