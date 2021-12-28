شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ضحية حصيلة أولية.. مصرع العشرات داخل منجم للذهب بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير
لقي عشرات المال مصرعهم داخل منجم للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي الثلاثاء أن 31 مُعدِّنا تقليدياً لقوا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين.
وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بنحو مليوني شخص ينتجون نحو 80 في المئة من إنتاج البلاد الذي يبلغ نحو 80 طن سنويا.
كما أفاد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 ضحية حصيلة أولية.. مصرع العشرات داخل منجم للذهب بدولة عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.