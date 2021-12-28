شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ضحية حصيلة أولية.. مصرع العشرات داخل منجم للذهب بدولة عربية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

لقي عشرات المال مصرعهم داخل منجم للذهب قرب مدينة النهود بولاية غرب كردفان على بعد نحو 500 كيلومتر غرب العاصمة الخرطوم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول حكومي الثلاثاء أن 31 مُعدِّنا تقليدياً لقوا مصرعهم في انهيار أحد المناجم في منطقة أم ضريسايه بولاية غرب كردفان ونجا شخص واحد بينما ما زال ثمانية في عداد المفقودين.

وتقدر الجهات الحكومية عدد الذين يعملون في هذه المناجم التقليدية بنحو مليوني شخص ينتجون نحو 80 في المئة من إنتاج البلاد الذي يبلغ نحو 80 طن سنويا.

كما أفاد مسؤول بالشركة أن الحادث ليس الأول في هذا المنجم إذ لقي أربعة أشخاص حتفهم فيه في يناير الماضي.