شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عراك بالأيدي ولكمات متبادلة خلال شجار بالبرلمان الأردني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال شهود إن عددا من النواب تبادلوا اللكمات خلال شجار في البرلمان الأردني اليوم الثلاثاء، بعدما تصاعد تراشق لفظي عندما طلب رئيس مجلس النواب من أحد الأعضاء المغادرة.

وأظهرت لقطات حية بثتها وسائل إعلام رسمية عددا من النواب يتبادلون اللكمات بينما سقط أحدهم أرضا، في حين صاح آخرون في مشاهد فوضوية استمرت بضع دقائق.

ولم يُصب أحد في الشجار الذي بدأ بسبب رفض أحد الأعضاء الاعتذار عن تصريحات غير مبررة، خلال جلسة لمناقشة تعديلات مقترحة على الدستور.

وأوضح عضو مجلس النواب الذي شهد الجلسة "صار مشادات كلامية، وتطور الأمر إلى عراك بالأيدي، غير مقبول لشعبنا ويسيء لسمعة بلدنا، والمفروض اتخاذ إجراء مناسب ضد المتسببين".