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أمريكا تمول مشروعات في أوكرانيا لتشديد السيطرة على الحدود مع روسيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستمول مشروعات من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة؛ من أجل تشديد السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء، وسط تصاعد مستمر مع موسكو.

 

وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها؛ استعدادا لهجوم محتمل.

وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك يزعزع الاستقرار، وسعت إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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