شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا تمول مشروعات في أوكرانيا لتشديد السيطرة على الحدود مع روسيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قالت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستمول مشروعات من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة؛ من أجل تشديد السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء، وسط تصاعد مستمر مع موسكو.



وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها؛ استعدادا لهجوم محتمل.

وتنفي روسيا التخطيط لشن أي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك يزعزع الاستقرار، وسعت إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.