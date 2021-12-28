شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف: نراقب نشاطا عدائيا لميليشيا الحوثي وسيتم القصف وفق القانون الدولي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أننا نراقب نشاطا عدائيا لعناصر ميليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء وعليهم وقفه فوراً وإخلاء المعسكرات. وأضاف أنه في حال عدم الانصياع سيتم القصف وفق القانون الدولي الإنساني.

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