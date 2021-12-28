شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممي لليمن يستنكر هجمات ميليشيا الحوثي ضد المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الهجمات ضد السعودية انتهاك صارخ ويجب أن يتوقف على الفور

استنكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس جروندبربج، اليوم الثلاثاء، التصعيد العسكري الكبير في البلاد، مؤكدا أنه يقوض فرص الوصول إلى تسوية سياسية.

وقال جروندبرج، في بيان صحفي نشرته وكالة رويترز، إن التصعيد خلال الأسابيع الأخيرة هو ضمن أسوأ ما شهده اليمن منذ أعوام، الأمر الذي زاد من تعرض حياة المدنين للخطر"، مشيرا إلى أن الضربات الجوية على صنعاء تسببت في وقوع ضحايا من المدنيين، كما أضرت بالبنية التحتية المدنية وبالمناطق السكنية.

وأضاف أن "استمرار الاعتداء على مأرب(شرقاً) والهجمات الصاروخية المستمرة على المحافظة، تسبب في وقوع خسائر بين المدنيين والإضرار بالمنشآت المدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان".

وعبر المبعوث الأممي عن قلقه إزاء استمرار الهجمات ضد السعودية، والتي تسببت أيضا في وقوع ضحايا من المدنيين وأضرت بالبنى التحتية المدنية.

وأشار إلى أن أي استهداف للمدنيين وللمنشآت المدنية، فضلاً عن الضربات العشوائية "هو انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف على الفور.