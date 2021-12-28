المبعوث الروسي: مفاوضات فيينا أحرزت تقدما لا خلاف فيه

وقال المبعوث الروسي على "تويتر": "يجري مناقشة رفع العقوبات بشكل فعال في المحادثات غير المباشرة".

فيما قال وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، اليوم إن "مفاوضات فيينا تمضي في مسار جيد"، مضيفا "إذا واصلت الأطراف الأخرى في فيينا المفاوضات بحسن نية فيمكن التوصل إلى الاتفاق في المستقبل القريب".



وسبق أن أجريت ست جولات من المباحثات بين نيسان وحزيران، قبل أن تعلق لنحو خمسة أشهر، وتستأنف اعتبارا من 29 شرين الثاني. وخلال الجولة السابقة، تحدث دبلوماسيون أوروبيون عن تحقيق "تقدم على المستوى التقني"، محذرين من أن الوقت يضيق أمام الاتفاق".

في المقابل، أكدت إيران أن "الأطراف الآخرين وافقوا على إضافة ملاحظات ونقاط جديدة طرحها وفدها المفاوض برئاسة علي باقري، إلى النقاط التي تمت مناقشتها في الجولات بين نيسان- حزيران".

