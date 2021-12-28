انت الان تتابع خبر يونايتد يرفض إعارة مهاجمه إلى إشبيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى تقدم إشبيلية بعرض مباشر لضم مارسيال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، دون وضع أي بند لأحقية أو إلزامية الشراء.

وأضافت الصحيفة البريطانية نقلًا عن "ESPN"، إن مانشستر رفض العرض بسبب الأجر، حيث يرغب الشياطين الحمر في أن يتحمل إشبيلية أجر المهاجم الفرنسي بالكامل، وعرض إشبيلية دفع نصف أجره الأسبوعي، والذي تبلغ قيمته 250 ألف جنيه إسترليني.



ويرحب مانشستر يونايتد باستمرار مارسيال في صفوف الفريق، حال لم تلب طلبات الفريق، على الرغم من رغبة الفرنسي في الرحيل، كما أفاد وكيل أعماله في وقت سابق من الشهر الجاري، علما بأن عقده يمتد مع الشياطين الحمر حتى صيف 2024.