شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة التركية تعتقل عشرات المتهمين بدعم داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، 16 شخصا متهمين بأنهم على صلة بتنظيم داعش المتشدد، بعدما استخدم محتجون العصي والحجارة ضد قوات الأمن أثناء محاولة إغلاق متجر غير مرخص يبيع كتبا دينية، وفق ما أعلنه مكتب محافظ أنقرة.



وذكر المكتب أن الشرطة حاولت الليلة الماضية إغلاق المتجر في مدينة بينغول جنوب شرق البلاد، موضحا أن المتجر يدعم أنشطة التنظيم المتشدد في تركيا، وفقا لرويترز.

وشن تنظيم داعش عدة هجمات في أنحاء تركيا، من بينها هجوم على ملهى ليلي بإسطنبول، وقع في أول كانون الثاني/يناير 2017، وأسفر عن مقتل 39 شخصا.