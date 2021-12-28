شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت.. الأمير يوافق على التشكيل الحكومي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

وافق أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، على التشكيل الحكومي الجديد، وفق ما أوردته وكالة كونا الرسمية للأنباء.



وقالت الوكالة، إن أمير البلاد استقبل بدار يمامة، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث رفع الأسماء المقترحة لتشكيل الحكومة الجديدة، لافتة إلى أن أمير البلاد وافق على التشكيل الجديد، مبديا توجيهاته لرئيس مجلس الوزراء.

ووفق الوكالة، أعرب أمير الكويت عن تمنياته للحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد، متطلعا إلى التعاون المثمر بين أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتوجيه كافة الجهود لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والمقيمين، وتحقيق كل ما ينشده الوطن من تقدم ونمو وازدهار.

وأوردت الوكالة الرسمية للأنباء المرسوم الأميري الذي حمل رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، والذي جاء فيه: ”بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 18 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 23 نوفمبر 2021 بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء“، رسمنا بالآتي/ يعين كل من:

1 – حمد جابر العلي الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع.

2 – أحمد منصور الأحمد الصباح، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.

3 – د.محمد عبداللطيف الفارس، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة.

4 – عيسي أحمد محمد حسن الكندري، وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية.

5 – د.أحمد ناصر المحمد الصباح، وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

6 – د.رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس، وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

7 – د.علي فهد المضف، وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

8 – المستشار جمال هاضل سالم الجالوي، وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة.

9 – د.حمد أحمد روح الدين، وزيرا للإعلام والثقافة.

10 – د.خالد مهوس سليمان السعيد، وزيرا للصحة.

11 – عبدالوهاب محمد الرشيد، وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

12 – علي حسين علي الموسى، وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب.

13 – فهد مطلق نصار الشريعان، وزيرا للتجارة والصناعة.

14 – مبارك زيد العرو المطيري، وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني.

15 – محمد عبيد الراجحي، وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

وبحسب حساب المجلس على تويتر، اليوم، فقد خرج 9 وزراء من الحكومة، هم: الدكتور باسل الصباح، عبدالرحمن المطيري، ثامر العلي، عبدالله الرومي، شايع الشايع، مبارك الحريص، خليفة حماد، مشعان العتيبي، وعبدالله السمان.