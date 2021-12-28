شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي فى مأزق.. تفاصيل المواجهة بين وزير التعليم والنواب.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد موقع "برلماني" في عدد من التقارير تفاصيل الجلسة العاصفة التي شهدها مجلس النواب بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، على مدار 240 دقيقة للرد على أسئلة وطلبات إحاطة النواب، وتشهد الجلسة هجوما حادا على الوزير بسبب المشكلات التى توجه المنظومة التعليمية.

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