شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يحذف كلمة وردت على لسان وزير التعليم.. والحكومة تعتذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن مجلس النواب يمارس سلطاته طبقا للدستورالذى ينص على أن السيادة للشعب ونحن ممثلين للشعب، ونحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل، مضيفا: "أرجو من الحكومة مراعاة ذلك، فنحن جميعا نعمل لصالح الدولة".

وأضاف جبالى خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء والتى تم رفعها منذ قليل:" لسنا سلطة ضد سلطة ولكننا السلطة التشريعية الموضحة فى الدستور بالباب الخامس بالمادة 101 التى تنص على أن يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور".

وتابع جبالى قائلا:" جميع السلطات أقسمت على احترام الدستور ونحن حذفنا لفظ لعبة من المضبطة فلسنا بصدد لعبة"، وسط تصفيق من النواب، ليضيف قائلا: "المجلس سلطة تشريعية ولا يكفى حذف اللفظ من المضبطة ولكن لابد من تحرك الحكومة وأن يوضح وزير شئؤن المجالس النيايبة الموقف من هذا اللفظ وإلا عدت الحكومة غير ملمة باحكام الدستور".

من جانبه، عقب المستشارعلاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قائلاً:" الحكومة تكن كل تقدير واحترام لمجلس النواب وحريصة على ذلك وأى كلمة وردت على سبيل الخطأ نعتذر عنها".

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب قد طالب بحذف كلمة "مش عايز ادخل فى اللعبة دى" من المضبطة التى جاءت على لسان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس النواب

وكان وزير التربية والتعليم دخل فى مناقشات مع النواب بالجلسة عندما أعلن أنه لا توجد أى تقارير رسمية تؤكد أن هناك تسمم للوجبات المدرسية وعندما قاطعه النواب معترضين على هذا النفى، قال الوزير للنواب: "هاتولى تقرير رسمى"، وعندما تكررت المقاطعة من النواب بالاعتراض، قال الدكتور طارق شوقى:" لو هنعلق على كل كلمة مش هينفع.. انا مش عايز ادخل فى اللعبة دى"، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى طلب حذف العبارة بعد اعتراض النواب.

وطالب رئيس مجلس النواب من وزير التربية والتعليم بالاسترسال فى التعليق وعدم مناقشة النواب والالتزام بالموضوعية.