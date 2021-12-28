شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: العام الدراسى فى مصر 100 يوم.. والمتوسط بالعالم 180 يوما واليابان 300 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم، الثلاثاء، وتم رفعها قبل قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وتابع الوزير: "المتوسط فى الدول إن العام الدراسى يكون 180 يوم فما فوق، واليابان 300 يوم مثلا، وهنا فى مصر العام الدراسى 100 يوم، ليه السنة 100 يوم، نحن تاريخيا نفضى المدراس قبلها بشهرين، طيب ما نستغل الشهرين دول، حتى الطالب يكون نسى المنهج فيهم، ونحرم الطفل المصرى من المحتوى الذى يخدم نظيره فى دول أخرى".