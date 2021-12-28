شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للنواب: "انسوا الامتحانات وضغط الجدول الزمنى وسيبوا الأولاد يتدربوا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إنه فيما يتعلق برابعة ابتدائى، نسير فى الجدول الزمنى بشكل طبيعى، داعيا أولياء الأمور إلى عدم ضغط أنفسهم وأبنائهم، وأن يتعاملوا معهم على أنهم يتعلموا ويعطوهم فرصة يتدربوا ويفهموا، متابعا: "بقولكم انسوا الامتحانات.. متبقاش هى كل الشاغل لكم".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التى عقدت اليوم، الثلاثاء، وتم رفعها منذ قليل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وتابع الوزير: "سنة رابعة ابتدائى لا فيها امتحان يخوف ولا حاجة، خليهم يستفيدوا ويتعلموا، المنهج دا ممتاز اللى مش قادر يفهمه عشان معندوش معلم، أو شايف إن المعلم مش فاهم منه، عملنا 3 قنوات تليفزيون وموفرين معلمين ممتازين وموفرين دليل معلم لكل درس، تقدروا تتابعوها والأولاد يستفيدوا".

واستطرد وزير التربية والتعليم: "الأمهات تنسى ضغط الجدول الزمنى، معملناش امتحانات فى أول 3 سنوات مش هنضغط الأولاد دلوقتى عشان الامتحانات، مين معلمهم لغة الامتحانات ..احنا الكبار، واللى بيتكلم عن نماذج الامتحانات، كل الناس تقولنا حطلنا من المناهج، مش بنحط المناهج بالطريقة دى، كتاب القيم الذى طلبه الرئيس عملناه من كى جى وان حتى رابعة ابتدائى، الفن والرسم مش شغالين.. مش عشان الوزارة خطأ لا ..عشان إحنا الشعب عايزين كدا، والشغل الشاغل للناس الأسئلة وانتوا مدربتوش الأولاد على الامتحانات، هتجيبوا كام سؤال والدرجات كام، ولا سؤال من دول سأله حد اتعلم فى الستينات والسبعينات، دا عايز يحقق معاك هتدينى كام على السؤال".

وأردف: "فاكرين شراء الأبحاث بيتكرر دلوقتى فى الشارع والسوشيال ميديا، الناس اللى بيقولوا منهج رابعة ابتدائى صعب بتشترى لأولادها من الشارع، مش بيدوا أولادهم فرصة حتى يتدربوا ويتعلموا، مش بنطلع جيل يتعلم بنطلع صنايعى يعرف يحل الامتحان، احنا اتعلمنا كدا، الله يخليكم سيبوا الأولاد هنعملهم بشكل تانى، مش عشان ماما تأخذ الكتاب تحفظه للطالب، متبقاش كل أسئلتنا عن الامتحان، فكروا معايا".