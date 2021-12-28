شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير التعليم: الناس تتصور سياساتك محاولة للانتقال لمدارس خاصة بدلا من الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث نواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي، عن قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة، وانتقد النائب عبد المنعم إمام هذا القرار.

قائلا :"للأسف النت فصل عندي وأنا كنت مجهز كلمتي عبر التابلت" مضيفا :"الحديث عن التعليم هو حديث عن العدل، مستائلا :" كيف نلغي إلغاء التشعيب وفى نفس الوقت يوجد نقص فى المعلمين يصل 300 ألف".

وتابع :" هناك سياسات صعنت لدينا أزمة حقيقة، والناس فاكرة أن السياسات علشان ننقلهم لمدارس خاصة بدلا من الحكومية".

وقالت النائبة أمل زكريا قطب فى كلمتها: "الوزير يعلم مدى احترامنا له ونحن نريد نقعد معه"، مضيفة: "منهج الصف الرابع الابتدائى مكدس ونحن مع التطور والإبداع ولكن يجب أن يبدأ التطوير من كى وان".

وأشارت إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى مكدس بكمية معلومات تفوق عقلية التلاميذ، ضاربة المثل بمنهج تكنلوجيا المعلومات حيث تحتوى على أسماء حيوانات كثيرة جدا لا التلاميذ يعرفونها ولا حتى المدرسين أو الموجهين".

وتابعت : "أزاى ندي مناهج للصف الرابع عن جبال النمل، رغم أن الطفل لو شاف نملة يقتلها".

فيما قال النائب مجدى سيف موجها حديثه لوزير التربية والتعليم:"الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".

وانتقد نواب البرلمان، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائى النصيب الأكبر من الانتقادات، فيما دعا المستشار حنفى جبالى النواب التقرب من مكبر الصوت حتى يتضح الصوت للجميع.



























































































