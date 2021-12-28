شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم قبل رفع الجلسة العامة: الـ36 ألف معلم مش ماسكين عليا ذلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل لدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حديثه عن أزمة الـ36 ألف معلم الذين اجتازوا مسابقات التعليم ولم يتم تعينهم حتي الآن، قائلا :" أنا أقول لكم نحن نريد فلوس، أنا عايش كده من يوم دخلت الوزارة ..لا يوجد فلوس ولا تعينات، ومشكلة 36 ألف معلم.. نحن نحصل من المالية على أموال لكل 3 أشهر".

وتابع:" المشكلة فى مصر أن هؤلاء تم التعاقد معهم لمدة معينة ولكنهم أعتبروا ذلك سند قانوني للتعين علما بأن العقد شرعية المتعاقدين ولا يوجد تثبيت" موجها كلمة للنواب :" الضغط الذى يمارس عليكم فى الشارع لا يوجد سند قانوني له ونحن نريد الأجود من المدرسين ولذلك لو تم فتح التعيين سنقوم بعمل مسابقة جديدة حتي نأتي بأجود المدرسين".

وتابع :"لو معايا فلوس هجيب مدرسين غيرهم هما مش مسكين عليا ذلة وهذا هو ردي أنا أريد معلمين أجود، ومفيش بيني وبينهم أي ضغط، وأقول أي حد يتحدث في هذه المسألة ملكش سند قانوني".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.