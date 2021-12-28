شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل بيان طارق شوقى للجنة التعليم لدراسته وإعداد تقرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الـ140 أداة رقابية الموجهة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى جرت مناقشتها بالجلسة العامة اليوم، فى حضور الدكتور طارق شوقى، للجنة التعليم بالمجلس، مطالبا النواب راغبى التعقيب تسجيل أسمائهم باللجنة للرد على ما جاء على لسان الوزير.

وتضمنت الأدوات الرقابية طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.