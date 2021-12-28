شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"النواب": ندرس الاستعانة بخريجى كليات التربية لإنهاء أزمة نقص المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن هناك تعاون مع المجلس الأعلي للجامعات وكليات التربية لحل أزمة نقص المعلمين مشيراً إلى أن الوزارة تدرس الاستعانة بخريجى كليات التربية.

وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب إلى أنه يريد سرعة إنهاء أزمة المعلمين" مضيفا: "فى شغل حلو وحوار وخطة لإنهاء أزمة نقص المعلمين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.