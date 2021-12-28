شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مشكلة عجز المعلمين والفصول ترتبط بأطراف أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مشكلة عجز المعلمين وارتفاع كثافة الفصول فى المدارس يتداخل فيها أكثر من طرف وليس وزير التربية والتعليم فقط، فالأمر أيضا، يتعلق بوزارتى المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وتابع الوزير: "موضوع الكثافات وعجز المعلمين فى المجمل محتاجين كل الأطراف.. وزير المالية ووزير التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وليس وزارة التربية والتعليم فقط.. نجلس مع بعض لنصل لحل لنعرف الحلول وهنحل فى أد إيه؟".

واستطرد شوقى: "قدمنا للمالية والتنظيم والإدارة جداول بالعجز على مستوى الجمهورية، عشان نشوف الرأى النهائى لمسألة تعيين معلمين، وحاولنا مع وزارة التضامن الاجتماعى أن نأخذ الناس من الخدمة العامة، قالوا المسجلين 256 ألف وهو رقم غير كافى، واقترحنا الاستعانة بالخريجين بأن يقضوا فترة تجنيدهم فى المدارس، قالوا مخالف للقانون".