شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: مشكلة عجز المعلمين والفصول ترتبط بأطراف أخرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مشكلة عجز المعلمين وارتفاع كثافة الفصول فى المدارس يتداخل فيها أكثر من طرف وليس وزير التربية والتعليم فقط، فالأمر أيضا، يتعلق بوزارتى المالية والتخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتابع الوزير: "موضوع الكثافات وعجز المعلمين فى المجمل محتاجين كل الأطراف.. وزير المالية ووزير التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وليس وزارة التربية والتعليم فقط.. نجلس مع بعض لنصل لحل لنعرف الحلول وهنحل فى أد إيه؟".
واستطرد شوقى: "قدمنا للمالية والتنظيم والإدارة جداول بالعجز على مستوى الجمهورية، عشان نشوف الرأى النهائى لمسألة تعيين معلمين، وحاولنا مع وزارة التضامن الاجتماعى أن نأخذ الناس من الخدمة العامة، قالوا المسجلين 256 ألف وهو رقم غير كافى، واقترحنا الاستعانة بالخريجين بأن يقضوا فترة تجنيدهم فى المدارس، قالوا مخالف للقانون".