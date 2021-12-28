شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: نتناقش مع التخطيط والمالية لإنهاء نقص المعلمين خلال 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن وجود مناقشات بين كل من وزارات التعليم والمالية والتخطيط وغيرهم من الوزارات لعمل خطة يتم تنفيذها لإنهاء أزمة المعلمين خلال 3 أو 4 سنوات".

قال الوزير خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب :" الـ120 الف معلم لم تكن مسابقة أساسية وكل ما فى الأمر أننا قمنا بعمل قاعدة بيانات مثلما يحدث الأمم المتحدة، لكن هناك فهم خاطئ حيث إعتبرت بعض الناس قاعدة البيانات وعد بالتعين" متسائلا : كيف للوزير أن يوعد بالتعيين".

وتابع :" نحن نجرى حوار مع التخطيط والمالية وغيرهم من الوزارات لعمل خطة وخلال 3 أو 4 لحل هذه المشكلة لأن المعلم شرط أساسى لمنظومة التربية والتعليم".

وأوضح أنه لو تم تعيينات ستكون الأولية لأصحاب الخبرة من مسابقة 36 ألف معلم، قائلا :"نريد معلمين ونريد حلول وهذا هو الوضع الذى نعيشه، إفرض عملت مسابقة..نعم ستكون الأولوية ل36 ألف لكن لمن يجتاز المسابقة منهم ونحن نريد الأجود من المعلمين".