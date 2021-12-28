شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يدعو نفسه إلى مجلس النواب كل شهر لمناقشة مشاكل التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه اتفق مع الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، على تطبيق جدول زمنى بداية من العام الجديد يتضمن مشاركة اللجنة فى اجتماع كل شهر لمناقشة قضية من قضايا التعليم.

واضاف وزير التربية والتعليم قائلا: "سأدعو نفسى كل شهر إلى البرلمان حيث سيتم عمل أجندة للمشاكل والقضايا والهموم، وسيكون لدينا اجتماع شهرى نناقش فيه مشكلة من المشاكل مثل عجز المدرسين، والدبلومة الأمريكية والكثافة والمناهج ونناقشها ونشتغل كفريق".

وتابع قائلا للنواب: "كلنا عاوزين تعليم يليق بمصر وزى ما انتم شرحتوا من وجهة نظر الناس، وأنا هأشرح من وجهة النظر اللى احنا شايفينها وازاى العالم ينظر لنا حتى لا نغرق فى مشاكل محلية وننسى إحنا فين".

وأضاف: "المسئولين بالوزارة متواجدين دائماً فى مجلس النواب والشيوخ لدرجة إننا بنقولهم انتم بقى ليكم مكاتب فى البرلمان".

جاء ذلك خلال رد وزير التربية والتعليم على طلبات الاحاطة والاسئلة اليوم التى شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب والتى خصصت لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية.