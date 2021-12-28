شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب لوزير المجالس النيابية: جهز كلمة لأن طارق شوقى جاب سيرة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية تجهيز كلمة لإلقائها أمام النواب بعد الانتهاء من كلمة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وذلك بعدما أورد وزير التربية والتعليم أسماء وزارات المالية والصحة ووزارات أخرى خلال كلمته أمام النواب.

وقال "جبالى": "سيادة الوزير شئون المجالس النيايبة الوزير جاب سيرة وزارة أخرى وعليك التحضير كلمة لتوضيح مسئولية هذه الوزارات".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.



























































































