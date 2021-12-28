شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى للنواب: نحن فى جبهة واحدة وليس جبهتين فكلنا مصريون ولدينا أبناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم حرصه على التواجد بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وأضاف: "كان لدى التزام رئاسى اليوم، واعتذرت للرئيس لأنه كان من المهم التواجد بالجلسة اليوم"، معتبرا أن كثرة عدد طلبات الإحاطة والأسئلة دليل على الاهتمام بتعليم أولادنا.

وتابع: "يسعدنى الرد على كافة اسئلتكم ومشاركتكم هموم الناس وأتمنى أن نعتبر أنفسنا شركاء، وأننا فى جبهة واحدة وليس جبهتين فكلنا مصريين ولدينا أبناء بالتعليم".

وأضاف: "لم أكن أعمل بالسياسة قبل تولى وزارة التربية والتعليم"، مضيفا: "سأتكلم معكم بلغة مباشرة واضحة ونرجو أن نسمع بعض، واللى هنقدر نحله هنقولكم عليه واللى مش هنقدر هنقولكم محتاجين مساعدة".

جاء ذلك خلال رد وزير التربية والتعليم على طلبات الاحاطة والاسئلة اليوم التى شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب والتى خصصت لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية.