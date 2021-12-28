شكرا لقرائتكم خبر عن حنفى جبالى لـ"وزير التعليم": واصل كلمتك ولا تعط للنواب فرصة للمقاطعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب، وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الاستمرار فى حديثه وعدم الالتفاف لأى أحاديث جانبية من قبل النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة".

وقال "جبالي": "لا مناقشة يا سيادة الوزير أنت تعطي الفرص للأعضاء للمناقشة استمر فى إلقاء الكلمة حتى لا تعطيهم الفرصة للمقاطعة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.