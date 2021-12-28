شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ"النواب": نفسى أستثنى المعلمين من قرار إلغاء التعيينات بالحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن أزمة الـ36 ألف معلم الذين اجتازوا مسابقات التعليم، قائلا: "لا يوجد تعينيات فى الجهاز الإداري أنا عاوز ولكن مفيش لا فلوس ولا تعينيات".

وأضاف "شوقى" خلال رده على النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالى: "لا يوجد معانا فلوس، لا يوجد تعينات بالجهاز الإدارى للدولة ليست بأيدى ولا يوجد قانون يعاقب على فكرة عدم التعيينات وهذا الأمر أريدكم معايا، وأنتم بتوع القوانين".

وتابع: "بقولكم نفسى استنثي المعلم والطبيب من قرار عدم التعينيات، مضيفا: "ممكن نطالب الاستثناء للمعلمين والأطباء طول الوقت نريد منهم وهذه أبعاد المشكلة ونشوف حل".

وأشار إلى أن ليس العجز فى 36 ألف طالب بل العجز فى 323 ألف فى المدرسين وبالنسبة لوزير المالية ليس عنده ما يضيفه فى الوزارة، ولذلك نلجأ لفكرة عقد 6 أشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والمخصصة لمناقشة نحو 140 أداة رقابية موجهة لوزير التربية والتعليم، تتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة، عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلا عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس وارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.