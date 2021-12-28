1030 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لأهالي أبو زنيمة وأبورديس ونويبع

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الدولة حريصة على حماية مواطني جنوب سيناء من مخاطر السيول، والاستفادة من مياه الأمطار، لذا تتعاون وزارة الري والمحافظة وكافة الجهات المعنية لإقامة البحيرات الصناعية لتخزين مياه الأمطار والسيول، والاستفادة منها في استصلاح وزراعة مساحات ساشعة من الأراضي، مؤكدًا أن المحافظة تفتح باب التقديم للحصول على وحدات سكنية جاهزة للتسليم بإجمالي 1030 وحدة موزعة على مدن أبو زنيمة وأبو رديس ونويبع.

وأكد المحافظ أن جنوب سيناء، مستعدة بكامل طاقتها لمجابهة الطقس السيئ، والسيطرة على السيول في حالة حدوثها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصًا على حماية الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، وجرى إنشاء العديد من المشروعات للحماية من مخاطر السيول، منها 200 بحيرة بمدينة سانت كاترين.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال الجولة التي قام بها المحافظ بمدينتي أبورديس وأبوزنيمة لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، يرافقه اللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى، مستشار المحافظ لتنمية المشروعات، والمهندس مبروك الغمري، رئيس مجلس مدينة أبورديس، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشملت الجولة ممر السيل، والمبنى الجديد لإدارة التضامن الاجتماعي، والمركز التكنولوجي، واصطفاف الحملة الميكانيكية بمدينة أبورديس، وحديقة العائلة، والكورنيش والحملة الميكانيكية.