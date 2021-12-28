رئيس الأهلي للصرافة: افتتاح 3 فروع جديدة للشركة في شهر يناير



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال عبد المجيد محيي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة المملوكة للبنك الأهلي المصري، إن الشركة تعتزم افتتاح 3 فروع جديدة لها الشهر المقبل لتحقيق الانتشار الجغرافي.

وأضاف رئيس الشركة، لمصراوي، أن الفروع الجديدة المقرر افتتاحها في يناير 2022 تقع في الهرم، وميدان تريومف في مصر الجديدة، والإسكندرية ليقفز إجمالي الفروع إلى 56 فرعا بدلا من 53 فرعا حاليا.

وكان البنك الأهلي افتتح قبل 4 سنوات شركة للصرافة في أغسطس من 2017، من أجل بيع وشراء العملات الأجنبية بهدف التوسع واستكمال الخدمات المالية المقدمة من البنك، خاصة في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.

وأكد محيي الدين أن افتتاح 3 فروع جديدة يأتي ضمن خطة الشركة لافتتاح 10 فروع خلال 2022 ولكن بعد الحصول على الموافقات اللازمة والانتهاء من بعض الإجراءات واختيار المناطق المستهدفة سيتم الإعلان عنها.

وتعمل فروع شركة الأهلي للصرافة من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى التاسعة مساءً، باستثناء المناطق السياحية حيث يتم الإغلاق في الساعة 10 أو 11 مساءً على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة.

ويبلغ رأسمال شركة الأهلي للصرافة 300 مليون جنيه وتستهدف الشركة زيادتها خلال الفترة القادمة بحسب محيي الدين.

وكان عبد المجيد محيي الدين، قال لمصراوي أمس، إن معدل حصيلة الشركة من تدفقات النقد الأجنبي قفز بنسبة 100% مع قرب نهاية العام الجاري 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

وأوضح أن حصيلة الشركة من تدفقات النقد الأجنبي قفز إلى ما يعادل 22.5 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي، متوقعا زيادة إجمالي الحصيلة إلى 24 مليار جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2021 مقابل 12 مليار جنيه خلال العام الماضي 2020.