تحديث الطقس.. سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة.

جاء ذلك في تنويه قبل قليل للهيئة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ومن المتوقع، وفقا للهيئة، أن يسود غدا الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء ليصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

ويوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.​