بسبب "كورونا" وعوامل الطقس، إلغاء رحلات الطيران يتوسّع

اسماعيل عبد الحي - ألغت شركات طيران أمريكية وأوروبية وأسترالية مزيدا من الرحلات الجوية خلال موسم العطلات بسبب إصابة موظفين بها، كما لعب الطقس وعوامل أخرى دورا في تزايد وتيرة إلغاء الرحلات في الولايات المتحدة خلال موسم العطلات حتى أمس الإثنين.

وإعتذر موظفون أصيبوا بفيروس كورونا منذ ظهور المتحور "أوميكرون" عن الذهاب للعمل، ما تسبب في أزمة بشركات الطيران في الأيام الماضية.

وذكرت منصة "فلايت أوير" التي تتبع إلغاء الرحلات الجوية، أن شركات الطيران ألغت قرابة 4 آلاف رحلة إلى ومن الولايات المتحدة، أو داخل الولايات المتحدة منذ يوم الجمعة.

وقالت شركات الطيران "دلتا" و"يونايتد" و"جيت بلو" و"أميريكان" إن إنتشار فيروس كورونا يتسبب في مشكلات متعلقة بنقص العمالة لديها.

وقالت شركة "ألاسكا إيرلاينز" إن الطقس الشتوي في شمال غرب المحيط الهادئ أدى إلى إلغاء ما يقرب من 250 رحلة جوية من وإلى سياتل أول أمس الأحد.

وتوقعت الشركة إلغاء أكثر من 100 رحلة اليوم الاثنين، لكنها أضافت أن إصابة الأطقم بكورونا لم يعد عاملاً وحيدا.

وقالت شركة يونايتد إنها ألغت 115 رحلة أمس الإثنين، من بين أكثر من 4 آلاف رحلة مقررة بسبب إصابة أطقم بالفيروس.

وبات تأخير وإلغاء الرحلات بسبب نقص الموظفين مشكلة مستمرة هذا العام.

وشجعت شركات طيران موظفيها على الإستقالة عام 2020 في أعقاب إنهيار حركة السفر الجوي، ما تسبب في نقص العمالة هذا العام مع إنتعاش حركة السفر الجوي بشكل أسرع مما توقعه الخبراء.

ودعت شركات الطيران إدارة الرئيس جو بايدن إلى تقليص مدة العزل للموظفين المحصنين الذين أصيبوا بالفيروس من أجل سد العجز، فيما عارضت نقابة أمريكية للمضيفين ذلك، وقالت إن فترة العزل يجب أن تظل عشرة أيام.

العربي الجديد