الصين تسجّل 209 إصابات جديدة بكورونا

اسماعيل عبد الحي - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 209 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة في بيان أن 182 من الإصابات الجديدة إنتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 162 قبل يوم.

وسُجّلت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم شنشي بشمال غرب البلاد.

وسجلت الصين أيضا 21 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وذكرت اللجنة أن بر‭ ‬الصين الرئيسي سجل منذ بدء الجائحة وحتى يوم أمس الإثنين، 101486 إصابة مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.

المصدر: رويترز