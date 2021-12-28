ألمانيا تسجّل 372 وفاة جديدة بكورونا

اسماعيل عبد الحي - سجّلت السلطات الصحية الألمانية 372 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وحسب تقرير معهد "روبرت كوخ" اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 21080 إصابة جديدة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للمصابين في البلاد منذ إنتشار الجائحة إلى 7026369 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 110805 حالة.

وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ إن نسبة الإصابات بفيروس كورونا بسبب المتحور الجديد "أوميكرون" ستشهد زيادة حادة في الأيام المقبلة.

وناشد لاوترباخ المواطنين لإتخاذ تدابير لتجنب الإصابة خلال إحتفالات عيد الميلاد.

وتترقب السلطات الألمانية حدوث موجة أخرى من حالات الإصابة بكوفيد-19 بسبب "أوميكرون"، بالرغم من أن المتحور "دلتا" مازال هو السائد في البلاد حتى الآن، وتراجع أعداد الإصابات بعد إرتفاع مفاجئ الشهر الماضي.

المصدر: رويترز