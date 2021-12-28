عاجل | صباح الخالد الصباح رئيسا للحكومة الكويتية الجديدة

أصدر أمير الكويت بالإستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وجاءت الحكومة الجديدة بـ 15 وزيرا. تشكيل الحكومة 1- حمد جابر العلي الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع 2- أحمد منصور الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية 3- د.محمد عبد اللطيف الفارس نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للنفط ووزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة 4- عيسي أحمد محمد حسن الكندري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية 5- د.أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء 6- د.رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزير دولة لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 7- د.علي فهد المضف وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي 8- المستشار جمال هاضل سالم الجلاوي وزيرا للعدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة 9- د.حمد أحمد روح الدين وزيرا للاعلام والثقافة 10- د.خالد مهوس سليمان السعيد وزيرا للصحة 11 عبدالوهاب محمد الرشيد وزيرا للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية عبد والاستثمار 12- علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب 13- فهد مطلق نصار الشريعان وزيرا للتجارة والصناعة 14- مبارك زيد العرو المطيري وزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني 15- محمد عبيد الراجحي وزير دولة لشؤون مجلس الأمة وسيقوم رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.



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