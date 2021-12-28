شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. الصين تتهم أمريكا بالإخفاق في أنشطتها الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت بكين اليوم الثلاثاء، بأن قمرين اصطناعيين تشغلهما شركة "سبيس إكس" التابعة للملياردير إيلون ماسك كانا على وشك الاصطدام بمحطة الفضاء الصينية "تيانجونج" بعدما اقتربا منها بشكل خطير.

واتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالإخفاق في القيام بأنشطتها الفضائية بطريقة مسؤولة، وقالت إنها تقدمت بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية أن المحطة الصينية اضطرت إلى تغيير مسارها بشكل سريع في تموز/يوليو وتشرين أول/أكتوبر لأن قمرا من طراز "ستارلينك" التابع لسبيس إكس، كان على وشك الارتطام في المرتين.