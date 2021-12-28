الارشيف / اخبار العالم

الصحة توجه دعوة للمشمولين بقانون التدرج الطبي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الصحة توجه دعوة للمشمولين بقانون التدرج الطبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية الذين تم تعيينهم مؤخراً إلى المباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "تود أن تبين الى ابنائها من الملاكات الصحية الساندة والمشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ والذين تم تعيينهم بموجب قرارات مجلس الخدمة العامة الاتحادي لضرورة ضمان حقوقهم من خلال الالتحاق والمباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية".

وأضافت، أنه "بعدها يتم تقديم طلبات النقل".
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا