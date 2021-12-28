انت الان تتابع خبر الصحة توجه دعوة للمشمولين بقانون التدرج الطبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - دعت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، المشمولين بقانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية الذين تم تعيينهم مؤخراً إلى المباشرة قبل انتهاء السنة المالية الحالية.