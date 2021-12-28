الرئيس الروسي يلتقي نزارباييف ويشكره على فكرة تأسيس تكتل اقتصادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع رئيس كازاخستان الأول، نورسلطان نزارباييف، وشكره على فكرة إنشاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي أصبح آلية جيدة للتعاون حتى أثناء وباء كورونا.



كما أعرب بوتين عن شكره لنزارباييف على مشاركته في اجتماع مجلس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المنعقد في مدينة بطرسبورغ.

وقال بوتين لنزارباييف أثناء اللقاء: "نحن سعداء جدا برؤيتك في روسيا، في سانت بطرسبرغ. شكرا على قدومك. يجب أن أقول أنه عندما نلتقي بالزملاء، نتذكر دائما أنك صاحب هذه الفكرة".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه في ظل الظروف الوبائية الصعبة، حيث ينخفض ​​مستوى الإنتاج في جميع أنحاء العالم، فإن الآليات والأدوات التي تم العمل عليها سابقا داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي تعمل حتى الآن بشكل فعال".