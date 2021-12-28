أمير الكويت يصدر أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة صباح الخالد الحمد الصباح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.



وبارك أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، التشكيل الحكومي الجديد، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشهد التشكيل الجديد الإبقاء على الشيخ أحمد ناصر محمد الصباح وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة.

وهذا الشهر كشف تقرير صحفي كويتي أن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح يسعى لتشكيل "حكومة سياسية" بعد أيام من حديث عن "تكنوقراط".

وأصبح الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لوزراء الكويت، للمرة الثالثة على التوالي، بعد تكليفه الشهر الماضي من قبل ولي عهد البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتشكيل الحكومة.

وأصدر ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمرا أميريا بتعيين الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرضها للاعتماد.

ووفق الأمر الأميري الذي أصدره الشيخ مشعل، فعلى رئيس الوزراء المكلف عرض أسماء الوزراء المقترحين لاعتمادها بمرسوم من قبل ولي العهد.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما أميريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتفويض ولي العهد بتعيين رئيس الوزراء والوزراء.

وبات متاحا بعد المرسوم الاستعانة بولي العهد الكويتي لتعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وقبول استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم.

وقدمت الحكومة الكويتية السابقة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، استقالتها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك عشية جلسة استجواب في مجلس الأمة (البرلمان).

وكلف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2020.

واستقالت حكومته الأولى في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في يناير/كانون الثاني الماضي، بعد إعلان 38 نائبا في المجلس تأييدهم لاستجواب قدّمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.

ثم كلّفه الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتشكيل حكومة جديدة أبصرت النور في مارس/آذار الماضي، لكنها استقالت للمرة الثانية بعد أشهر من مباشرة مهامها.