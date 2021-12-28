شكرا لقرائتكم خبر عن "مش عايز ادخل فى اللعبة دى".. عبارة وزير التعليم تثير أزمة تحت القبة قبل حذفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بحذف كلمة "مش عايز ادخل فى اللعبة دى" من المضبطة التى جاءت على لسان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اليوم، الثلاثاء، بالجلسة العامة لمجلس النواب

وكان وزير التربية والتعليم دخل فى مناقشات مع النواب بالجلسة عندما أعلن أنه لا توجد أى تقارير رسمية تؤكد أن هناك تسمم للوجبات المدرسية وعندما قاطعه النواب معترضين على هذا النفى، قال الوزير للنواب: "هاتولى تقرير رسمى"، وعندما تكرر ت المقاطعة من النواب بالاعتراض، قال الدكتور طارق شوقى:" لو هنعلق على كل كلمة مش هينفع.. انا مش عايز ادخل فى اللعبة دى"، وهو ما دفع رئيس المجلس إلى طلب حذف العبارة بعد اعتراض النواب.

وطالب رئيس مجلس النواب من وزير التربية والتعليم بالاسترسال فى التعليق وعدم مناقشة النواب والالتزام بالموضوعية.

من جانبه قال الدكتور طارق شوقى: "لسنا الجهة التى تقدم الوجبة المدرسية ولكنا نحن المتلقين"

واضاف: "نشكر الرئيس على دعمه لمشروع الوجبة المدرسية حيث زادت ميزاينة الوجبة المدرسية 4 أضعاف، احنا راضيين عن الوجبة التى تقدم ل 12 مليون طالب".

وتابع وزير التربية والتعليم قائلا :" هل فيه مشاكل ؟.. على الورق الرسمى لا يوجد مشاكل لكن هناك ادعاءات كثيرة وهناك محافظين بيرصدوا المشاكل وهذا الامراسألوا فيه وزارة الصحة والأمن الوطنى"

جاء ذلك خلال رد وزير التربية والتعليم على طلبات الإحاطة والاسئلة التى شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتى خصصت لمناقشة 140 اداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وإرتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية.