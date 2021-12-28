شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم للنواب: "أنا مش مسئول عن الوجبات الغذائية المدرسية أنا زبون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أنه لا يوجد لديه أى تقارير رسمية تفيد بوجود تسمم فى الوجبات المدرسية، مضيفًا أن كل ما يقال عن ذلك إدعاءات على السوشيا ميديا.

وتابع قائلا: "وزارة التربية والتعليم ليست مسئولة عن تقديم الوجبة المدرسية، وليس لها علاقة بها"، مضيفا: "أنا اللى بستلم الخدمة ولا أقدمها إحنا الزبون والمسئول عن تقديم الخدمة وزارة الصحة".

جاء ذلك خلال رده على طلبات الإحاطة والأسئلة اليوم الثلاثاء، التى شهدتها الجلسة العامة لمجلس النواب والتى خصصت لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم وسوء الوجبات المدرسية.