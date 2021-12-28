شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير التعليم: شوفت عامل يعطى دروسا للتلاميذ بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب رزق راغب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي: "كل النواب أجمعوا على مشكلة عجز المدرسين" متسائلا كيف ستتم العملية التعليمية دون وجود عنصر المعلم".

ووجه الشكر ل هيئة الأبنية التعليمية على بناء صروحا تعليمية، مضيفا :" معالى الوزير أنا شوف عامل يعطوا حصصا فى المدرس بسبب عجز المدرسين" مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية تعاني من عدم وجود بينة تحتية التكنولوجية، ولذلك ليسوا قادرين عن استخدام التابلت".

ودعا لوجود مشكلة التابلت، مضيفا :" الشارع المصري بأكمله ينتظر من وزير التربية والتعليم حلولا جذرية لمشكلات التعليم".

وقد انتقد نواب البرلمان، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائى النصيب الأكبر من الانتقادات، فيما دعا المستشار حنفى جبالى النواب التقرب من مكبر الصوت حتى يتضح الصوت للجميع.

وقالت النائبة أمل زكريا قطب فى كلمتها: "الوزير يعلم مدى احترامنا له ونحن نريد نقعد معه"، مضيفة: "منهج الصف الرابع الابتدائى مكدس ونحن مع التطور والإبداع ولكن يجب أن يبدأ التطوير من كى وان".

وأشارت إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى مكدس بكمية معلومات تفوق عقلية التلاميذ، ضاربة المثل بمنهج تكنلوجيا المعلومات حيث تحتوى على أسماء حيوانات كثيرة جدا لا التلاميذ يعرفونها ولا حتى المدرسين أو الموجهين".

وتابعت : "أزاى ندي مناهج للصف الرابع عن جبال النمل، رغم أن الطفل لو شاف نملة يقتلها".

فيما قال النائب مجدى سيف موجها حديثه لوزير التربية والتعليم:"الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".



































































