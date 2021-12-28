شكرا لقرائتكم خبر عن نواب لوزير التعليم: التلاميذ بتروح المدرسة على تروسيكل فى عز البرد واحنا قاعدين تحت البطاطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى الجبالي، انتقادات حادة لوزير التربية والتعليم، وطالبت النائبة أماني الشعولى سرعة الانتهاء من بعض مباني التربية والتعليم".

وأشار إلى أن محافظة الأقصر التى شهدت دعم من الرئيس ليس فيها مديرية تربية وتعليم، مضيفة :"لغاية الآن يقولون ليست مدرجة بالموازنة".

وقالت كيف يستقبل الطلاب السياح فى الأقصر ويتعاملون معهم برقي رغم أنهم ليس لديهم مباني للتعليم".

فيما وجه النائب حسام أبو زيد انتقد حاد لوزير التربية والتعليم، قائلا: "لدينا أزمة 36 ألف مدرس نريد حلول، والطلاب يجلسون بـ90 فى الفصل الواحد، كما أن الطلاب تروح على تروسيكل فى عز البرد رغم اننا قاعدين تحت البطاطين ومش قادرين نخرج من تحتها، نريد حلول لهذه المشكلات".

ودعا إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب لإنهاء مشكلات التعليم.