شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال عبد الحميد لوزير التعليم: قلبت المنظومة وعملت خطة لا تصلح للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة آمال عبد الحميد: "كان لدينا أمل كبير بمجىء الدكتور طارق شوقى وزيرا للتربية والتعليم أن يتم حل مشاكل التعليم، ولكننا فؤجئنا بدلا من حلها ووضع تخطيط مناسب، يقوم بقلب المنظومة وعمل خطة لا تصلح للتنفيذ فى بنية تحتية متهالكة، وشبكات الإنترنت غير متوفرة فى القرى".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس النواب والمخصصة لمناقشة 140 أداة رقابية لوزير التربية والتعليم، وتتضمن طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص فى عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط فى تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وأضافت النائبة آمال عبد الحميد: "الوزير أهدر مال عام فى موضوع التابلت، وكان المفروض أن يتم البدء بالتطوير فى الصفوف الأولى للتعليم، ولكن ليس من المنطقى أن يتم تطبيقها على طلاب الثانوية العامة ويتم تشتيت الأولاد، وخلال الامتحانات بيبقوا مش عارفين يجاوبوا"، مضيفة: "هناك عجز شديد فى المدرسين".

وأشار النائب محمد الصمودى إلى أن العجز فى المدرسين يصل فى محافظة كفر الشيخ إلى 6 آلاف معلم، متسائلا: "يعنى مدرس يشتغل بتطوع ويعنى إيه مدرس يعمل بالحصة بـ20 جنيها مين هيشتغل بـ20 جنيها فى الوقت الذى تتعاقد فيه الوزارة مع مدرس يشتغل الشهر بـ50 ألف جنيه".