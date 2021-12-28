شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير التربية والتعليم: نريد تعليم يليق بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى الجبالي، انتقادات حادة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقال النائب علاء قريطم :"نريد حل مشكلة عجز المدرسين ونحن لسنا معارضة والمرحلة الحالية توافقية ونحن مع الرئيس والحكومة ونحن نطالب بحلول وكل واحد يقدم حل ونقدم الشكر للرئيس".

وأشار إلى أن كل ما يهمه أن نشهد مرحلة تعليمية تليق بالجمهورية الجديدة".

وانتقد نواب البرلمان، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائى النصيب الأكبر من الانتقادات، فيما دعا المستشار حنفى جبالى النواب التقرب من مكبر الصوت حتى يتضح الصوت للجميع.

وقالت النائبة أمل زكريا قطب فى كلمتها: "الوزير يعلم مدى احترامنا له ونحن نريد نقعد معه"، مضيفة: "منهج الصف الرابع الابتدائى مكدس ونحن مع التطور والإبداع ولكن يجب أن يبدأ التطوير من كى وان".

وأشارت إلى أن مناهج الصف الرابع الابتدائى مكدس بكمية معلومات تفوق عقلية التلاميذ، ضاربة المثل بمنهج تكنلوجيا المعلومات حيث تحتوى على أسماء حيوانات كثيرة جدا لا التلاميذ يعرفونها ولا حتى المدرسين أو الموجهين".

وتابعت: "ازاى ندي مناهج للصف الرابع عن جبال النمل، رغم أن الطفل لو شاف نملة يقتلها".

فيما قال النائب مجدى سيف موجها حديثه لوزير التربية والتعليم:"الثقة بينك وبين المواطن غائبة بسبب الكثير من الأحداث أبرزها فشل منظومة التابلت، كما أن الأسر تئن من الزيادة فى المصروفات، والمعلم غاب عن المشهد ولم تحسن كفاءته".