شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمرو درويش لوزير التربية والتعليم: للأسف الوزارة فشلت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه عندما تم الإعلان عن تطوير التعليم استبشرنا خير، ولكن للأسف فشلت وزراه التربية والتعليم فى مصر".

وأشار خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى الجبالي، :" الطلاب لم يذهبوا 3 سنوات للمدراس بسبب فيروس كورونا وبعد استئناف الذهاب اكتشفنا أن هناك مشكلات فى المدارس

وأوضح أن هناك طلاب لم يحصلوا على كتب حتى الآن متسائلا كيف يدخلون الامتحانات، مطالبا وزير التربية والتعليم طارق شوقى بالكشف عن كل المشكلات التي توجه العملية التعليمية والحلول بكل شفافية للشارع المصري".

شهدت الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفى الجبالي، انتقادات حادة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، وقال النائب علاء قريطم :"نريد حل مشكلة عجز المدرسين ونحن لسنا معارضة والمرحلة الحالية توافقية ونحن مع الرئيس والحكومة ونحن نطالب بحلول وكل واحد يقدم حل ونقدم الشكر للرئيس".

وأشار إلى أن كل ما يهمه أن نشهد مرحلة تعليمية تليق بالجمهورية الجديدة".

وانتقد نواب البرلمان، الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، وحازت مشكلة الصف الرابع الابتدائى النصيب الأكبر من الانتقادات، فيما دعا المستشار حنفى جبالى النواب التقرب من مكبر الصوت حتى يتضح الصوت للجميع.