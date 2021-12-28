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نائب لوزير التربية والتعليم: قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة صادم

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القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب إيهاب رمزي  خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي،  قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة، قائلا: "القرار صادم ونحن صدمنا بالتشعيب لم نعرف المبرر ولماذا لغاية الآن لم يصدر هذا القرار".

 

وتابع :" سيادة الوزير وأصدرت تصريح أنه قرار نهائي ولا رجعة فيه ولماذا لم تعود للبرلمان فأنت تجاوزت البرلمان، رغم أن كرامة البرلمان أعلي من كرامة الحكومة لأننا نمثل الشعب".

 

وتابع : وصلنا لأزمة وأصبحت التربية والتعليم مصنع للأمراض النفسية للأسرة المصرية ونحن نعيش مأساة، كما أن الدورس الخصوصية تنتعش".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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