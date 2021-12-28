شكرا لقرائتكم خبر عن نائب لوزير التربية والتعليم: قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة صادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب إيهاب رمزي خلال الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى الجبالي، قرار إلغاء التشعيب بالثانوية العامة، قائلا: "القرار صادم ونحن صدمنا بالتشعيب لم نعرف المبرر ولماذا لغاية الآن لم يصدر هذا القرار".

وتابع :" سيادة الوزير وأصدرت تصريح أنه قرار نهائي ولا رجعة فيه ولماذا لم تعود للبرلمان فأنت تجاوزت البرلمان، رغم أن كرامة البرلمان أعلي من كرامة الحكومة لأننا نمثل الشعب".

وتابع : وصلنا لأزمة وأصبحت التربية والتعليم مصنع للأمراض النفسية للأسرة المصرية ونحن نعيش مأساة، كما أن الدورس الخصوصية تنتعش".